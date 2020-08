Firenze, fase 3: ristoratore si toglie la vita per il mutuo. Lo sgomento (tardivo) di politici e organizzazioni (Di lunedì 24 agosto 2020) L'imprenditore, 44 anni, aveva acquistato un immobile nella zona di piazza Santa Croce, poco prima della pandemia di coronavirus e la ripresa delle rate del mutuo che sarebbero ripartite tra qualche giorno, con gli incassi diminuiti a causa della crisi, sarebbe stata per lui una vera ossessione Leggi su firenzepost

DarioNardella : Firenze in bici! Prosegue il #PianoBartali con 33km di nuove ciclabili: -3,7km di piste entro il 2020 -8,4km di pi… - FirenzePost : Firenze: ristoratore si toglie la vita nel locale in crisi Covid. Lo sgomento (tardivo) di politici e organizzazioni - webgraffiti_it : RT @FlorenceTV_: ???#Firenze: mobilità e fase 3. Novità per #ZTL e parcheggio a prezzi scontati #viabiliTOS #viabiliFI @muoversintoscan @co… - DarioNardella : RT @FlorenceTV_: ???#Firenze: mobilità e fase 3. Novità per #ZTL e parcheggio a prezzi scontati #viabiliTOS #viabiliFI @muoversintoscan @co… - FrancisRiera75 : RT @FlorenceTV_: ???#Firenze: mobilità e fase 3. Novità per #ZTL e parcheggio a prezzi scontati #viabiliTOS #viabiliFI @muoversintoscan @co… -