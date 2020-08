Firenze: arrestato per tentata rapina. Bloccato da agente Polfer fuori servizio (Di lunedì 24 agosto 2020) La vittima, un turista italiano, ha dichiarato che, mentre era in attesa della Tramvia in Piazza della Stazione insieme alla moglie, aveva sorpreso il cittadino romeno nell’atto di introdurre la mano nella tasca dei pantaloni con l’intento di sottrargli 700 euro. Il poliziotto ha fermato il romeno che, tentando di divincolarsi, l'ha colpito al volto Leggi su firenzepost

