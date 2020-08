Fiorentina, no al Betis per Pulgar: offerta troppo bassa (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Real Betis presenta un’offerta per Erick Pulgar: il centrocampista non si muove dalla Fiorentina per meno di 13 milioni La Fiorentina non cede per Erick Pulgar di fronte all’offerta del Real Betis da 10 milioni di euro. La proposta verrà accettata dal club viola solamente in caso di aggiunta di 3 o 4 milioni di euro tramutati in bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

