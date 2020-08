Filippine, doppio attentato: almeno 14 morti, 80 feriti (Di lunedì 24 agosto 2020) Un doppio attentato terroristico ha colpito ieri la cittadina di Jolo, provincia di Sulu nelle Filippine meridionali. Il bilancio è di 14 morti e quasi 80 feriti, la maggior parte appartenenti alle forze dell’ordine: 7 soldati e 6 poliziotti. Secondo le ricostruzioni divulgate dai media locali, un primo ordigno artigianale nascosto in una motocicletta è esploso intorno a mezzogiorno in una delle principali piazze della città. Poco dopo, quando la polizia ha cordonato l’area e aumentato la presenza di agenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

