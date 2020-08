FIFA, nuovo regolamento: quarantena per i convocati in nazionale (Di lunedì 24 agosto 2020) La FIFA ha comunicato il nuovo regolamento in merito all’emergenza Coronavirus: la nota ufficiale per i club La FIFA ha annunciato un nuovo regolamento per le prossime sfide internazionali, che riguarda i calciatori convocati dalle rispettive selezioni. Obbligatoria una quarantena di almeno 5 giorni. «L’obbligo di rilasciare i tesserati non ci sarà se: i giocatori sono in quarantena obbligatoria da almeno cinque giorni; c’è una limitazione da o verso una delle località in cui si disputeranno le partite; le autorità competenti non hanno previsto nessuna esenzione specifica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

