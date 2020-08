Festival del cinema di Berlino: dal 2021 il premio per l’interpretazione sarà gender neutral (Di lunedì 24 agosto 2020) Arrivano le prime informazioni dedicate alla prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, che si appresta a introdurre una vera e propria rivoluzione. Gli organizzatori hanno deciso di modificare i premi per l’interpretazione, che saranno consegnati senza distinzione di genere. In passato, la giuria internazionale conferiva l’Orso d'argento per il miglior attore e l’Orso d'argento per la migliore attrice. Dalla prossima edizione, invece, saranno consegnati i premi “Best Leading Performance” e “Best Supporting Performance”. Le traduzioni sarebbero: La migliore interpretazione principale;La migliore interpretazione non protagonista.La decisione di assegnare questi premi su base gender neutral appare rivoluzionaria per i grandi ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Varese Ligure, il Festival del bio presenta la casa green Il Secolo XIX Cinema: Bif&st premio Fellini a Lina Sastri, grata e sorpresa

L'attrice e cantante partenopea Lina Sastri riceverà questa sera in occasione del Bif&st, il Bari international film festival, il premio Federico Fellini per l'eccellenza artistica. Protagonista un an ...

Musica e risate: Codogno fa festa con il palco itinerante del Franco Parenti

Il “palco itinerante” ha fatto tappa anche a Codogno portando con sé la grinta dei Watt e la comicità di Davide Calgaro. Venerdì sera con “Eccoci. È il momento di ripartire” si è posto un altro piccol ...

