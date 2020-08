Fedez e Chiara Ferragni fanno il tampone in Sardegna: “Aria pesante” (Di lunedì 24 agosto 2020) Fedez e Chiara Ferragni fanno il tampone in Sardegna, in un momento particolarmente delicato per l'Isola nella quale si sta registrando un incremento dei soggetti positivi. Tutta la famiglia dell'artista è stata sottoposta a tampone, così come tutti i presenti all'interno della struttura. A raccontarlo è stato proprio Fedez, che ha spiegato di aver fatto il test, proprio nei giorni del focolaio a Porto Rotondo e dei positivi al Billionaire di Flavio Briatore. "Vista la situazione esplosa in questi giorni abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi. C’è sicuramente un’aria un po’ pesante. Personalmente questa ... Leggi su optimagazine

