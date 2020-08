Federico Fashion Style positivo al Covid-19: “Febbre e sintomi strani” (Di lunedì 24 agosto 2020) La notizia della positività al Covid-19 di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style ha riempito in poche ore il web. La conferma è arrivata poco fa dal noto parrucchiere con una stories ed un post, pubblicati sul suo profilo Instagram. Di rientro dalle vacanze estive trascorse in Sardegna, Federico aveva sintomi strani: spossatezza e diversi giramenti di testa. Ha eseguito il tampone subito dopo esser tornato dalla vacanza, nonostante avesse già fatto un primo test sierologico risultato negativo. Purtroppo la conferma del contagio è arrivata con il tampone eseguito a Roma. Ora, il 29enne e famoso hairstylist dei vip, si trova in isolamento con febbre e i diversi sintomi comuni al Covid-19. “Non ... Leggi su velvetgossip

