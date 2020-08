Federico Fashion Style positivo al Covid-19: contagiato in Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ risultato positivo al Covid-19 Federico Fashion Style da poco rientrato dalle sue vacanze in Sardegna. Ad annunciare la positività lo stesso hairstylist con un post su Instagram. Federico ha la febbre, dei ‘sintomi stranissimi’ ed è a casa in assoluto isolamento. ‘Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state in contatto con me…ho contratto il Covid-19. Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se lì avevo fatto il test ed era negativo. A Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo. Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

darveyfeels_ : RT @screnni: AGGIORNAMENTO Nilu ?? Vittoriadeg ?? Bionditudo ?? Kevin Bonifazi ?? Melchiorre ?? Petagna ?? Moriconi ?? (99% confirm… - Notiziedi_it : Federico Fashion Style positivo al Coronavirus: l’annuncio su Instagram - romatoday : Federico Fashion Style positivo al Coronavirus: l'annuncio su Instagram - Notiziedi_it : Federico Fashion Style ha il coronavirus: “Io in isolamento assoluto. Sintomi strani e giramenti di testa” - CorriereCitta : Federico Fashion Style positivo al Covid-19: contagiato in Sardegna -