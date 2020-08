Federico Fashion Style “Ho il Coronavirus”: anche lui era in Sardegna, ecco come sta (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) anche Federico Fashion Style positivo al Coronavirus dopo le vacanze in Sardegna. Il celebre hair-stylist delle dive, si è mostrato sulle Stories di Instagram un po’ abbattuto, svelando di non essere al massimo delle sue forze. Federico Fashion Style: “Ho il Coronavirus” Ciao ragazzi, non sono sparito. Volevo dirvi che dopo la Sardegna sono tornato... L'articolo Federico Fashion Style “Ho il Coronavirus”: anche lui era in Sardegna, ecco come sta (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

penny_lane1 : E anche Federico Fashion style amo’ si è beccato er Covid - oltremareee : federico fashion style positivo, vabbè basta chi altroooo - MelaLaChemist : RT @trash_italiano: Covid-19, Federico Fashion Style positivo: sospese le registrazioni del suo programma - aboutgerry : ??Covid-19 Federico Fashion Style positivo al Covid. - giallatantogaia : NO RAGAZZI NON CI CREDO ANCHE FEDERICO FASHION STYLE POSITIVO AL COVID DOPO LE VACANZE IN SARDEGNA -