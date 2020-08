Federico Fashion Style, hair stylist delle dive, è positivo al covid 19 (Di lunedì 24 agosto 2020) Il parrucchiere delle dive, di recente finito al centro delle polemiche perché nel suo «Salone delle meraviglie» di Anzio una cliente si era rifiutata di pagare una cifra importante, è di nuovo in primo piano sui social. Ha dichiarato in un post che è risultato positivo al tampone per il covid 19. Ha eseguito il test di ritorno da una vacanza in Sardegna. Leggi su vanityfair

infoitsalute : Federico Fashion Style positivo al Covid-19: “Tornato dalla Sardegna, sono isolato con sintomi” - infoitsalute : Federico Fashion Style positivo al Covid-19, aumentano i contagi anche a Nettuno - Cronaca Anzio - barza__33 : RT @screnni: AGGIORNAMENTO Nilu ?? Vittoriadeg ?? Bionditudo ?? Kevin Bonifazi ?? Melchiorre ?? Petagna ?? Moriconi ?? (99% confirm… - zucchigio : Federico Fashion Style, con tutto il rispetto, non è che è importante sottoporsi a tampone dopo aver frequentato vo… - Notiziedi_it : Federico Fashion Style ha il Coronavirus: il suo racconto e come sta -