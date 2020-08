Federico Fashion Style ha il coronavirus: “Ho strani sintomi”. Clienti preoccupate (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche Federico Fashion Style ha contratto il coronavirus. Il parrucchiere si è sottoposto al test al rientro dalla Sardegna. Una volta arrivato a Roma ha scoperto di essere positivo al covid 19. L’annuncio arriva direttamente dal suo profilo instagram. Pochissimi minuti fa infatti, il parrucchiere delle vip, ha annunciato che il secondo tampone fatto, dopo il test in Sardegna, ha evidenziato la sua positività. Al momento è da solo in casa dove farà la quarantena in attesa di guarire. Federico Fashion Style POSITIVO AL COVID 19: L’ANNUNCIO Anche il parrucchiere aveva trascorso, come molti altri vip risultati positivi nelle ultime ore, alcuni giorni di ferie in Sardegna. Le parole di Federico sui ... Leggi su ultimenotizieflash

sara76790319 : @__irishrose Anche Federico fashion style ha il covid... e ci scommetto l’avrà preso anche Valeria Marini visto che… - veracegossip : ???? @federico_fashion_style lo style dei Vip positivo al #covid_19 lo ha annunciato proprio lui in un post dopo esse… - Maria33759436 : RT @trashtvstellare: Anche Federico Fashion Style è positivo al Covid. - onedmalikhugg : Anche Federico fashion style positivo al Covid una banda di coglioni tutti. - Unf_Tweet : #covid19 #sardegna Federico Fashion Style ha il coronavirus: 'Ho strani sintomi'. Clienti preoccupate -

Anche Federico Fashion Style ha contratto il coronavirus. Il parrucchiere si è sottoposto al test al rientro dalla Sardegna. Una volta arrivato a Roma ha scoperto di essere positivo al covid 19.

