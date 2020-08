Federica Panicucci: "Il matrimonio con Marco Bacini sarebbe il coronamento di un'unione profonda" (Di lunedì 24 agosto 2020) Federica Panicucci, in una lunga intervista rilasciata a 'Il Giornale', ha ripercorso le tappe fondamentali della sua lunga carriera. Da lunedì 7 settembre, tornerà alla guida (per il dodicesimo anno consecutivo) di 'Mattino 5', accanto a Francesco Vecchi: 24 agosto 2020 13:05. Leggi su blogo

toysblogit : Federica Panicucci: 'Il matrimonio con Marco Bacini sarebbe il coronamento di un'unione… - zazoomblog : Federica Panicucci su Ig “E con le trecce sembri una ragazzina” - #Federica #Panicucci #trecce #sembri… - _levi_corpus : @oikawassboo no era Federica Panicucci lol - Alessia38014305 : @fede_panicucci ciao Federica quando torna mattino cinque - Lucyfero75 : @mari_arena75 Mary ero sempre fuori casa e non lo vedevo. Però ricordo i capelli lunghissimi di Federica Panicucci tipo Raperonzolo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

La coppia formata da Federica Panicucci e Marco Bacini è tra quelle più apprezzate nel mondo dello spettacolo e, in particolare, di quello televisivo. I due sono molto riservati e hanno sempre evitato ...Federica Panicucci ha debuttato in tv nel più difficile dei programmi: l'ultima stagione di Portobello, quella del "Dunque, dove eravamo rimasti?" di Enzo Tortora, tornato in video nel 1987 dopo l'arr ...