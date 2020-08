"Fantocci, batti lei". Travaglio, clamorosa prima volta: anche lui umilia Conte (Di lunedì 24 agosto 2020) Colpo di scena, anche Marco Travaglio sa criticare Giuseppe Conte. Impensabile, visto che il direttore del Fatto quotidiano solo pochi giorni fa era stato protagonista di una intervista schienatissima al premier. Certo, pensare ad appunti e rimostranze politiche è fuorviante. La massima concessione di Travaglio è un bonario sfottò al congiuntivo sbagliato dell'avvocato di Foggia. "Non possiamo tollerare che arrivano dei migranti positivi e vadino in giro liberamente", era stato lo strafalcione del premier in pubblico. Commento sarcastico di Travaglio: "Fantocci, batti lei!". "Congiuntivite", sentenzia il direttore. Sempre meglio della miopia di molti commentatori. Leggi su liberoquotidiano

marcello7111 : @azangrillo Grande Zangrillo!! Che brutta fine che sta facendo sto Paese! E lo si capisce dai commenti al suo post.… - salento72 : @CC62875627 @matteosalvinimi Fantocci batti lei... Sti bot li fanno veramente male eh! - vittoriorussi : Fantocci, che fa, batti lei? #NOmascherina_NOcervello #facciamorete - eizaghi : @Alex7008364715 @mrctrdsh Batti...rag. mi da del tu ? No ...batti,batti lei...e scopriamo che tutti noi siamo Fantocci... -

Dopo sei anni il Perugia è retrocesso dalla Serie B. Nella più triste vigilia del Ferragosto della propria storia, si è ritrovato di nuovo in C condannato dai calci di rigore contro il Pescara al term ...

