Eurosport si assicura i diritti del basket italiano almeno fino al 2022 (Di lunedì 24 agosto 2020) Eurosport Supercoppa 2020 Eurosport sarà la casa della Serie A di basket almeno fino al 2022. Il network televisivo, di proprietà del gruppo Discovery, si è infatti assicurato i diritti delle prossime due stagioni (2020/21 e 2021/22) a 3,3 milioni di euro, il prezzo che la Lega basket aveva indicato come base d’asta (1,6 milioni per la prossima stagione e 1,7 per quella successiva). Il pacchetto pay acquisito comprende il diritto – nonché l’obbligo – di trasmettere le partite di Regular Season, i Play off del campionato, la Supercoppa (finale in chiaro sul Nove) e la Coppa Italia. Tutti i match del basket italiano saranno garantiti in streaming ... Leggi su davidemaggio

