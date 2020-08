Europei Ciclismo 2020 – Anna Van der Breggen nuova regina d’Europa a cronometro: 5ª l’azzurra Bussi (Di lunedì 24 agosto 2020) La corona di regina d’Europa della velocità resta in Olanda, ma passa di mano. Anna Van der Breggen scalza infatti la connazionale Ellen Van Dijk dal trono europeo conquistando la medaglia d’oro agli Europei di Ciclismo 2020 in Francia. La ciclista nativa di Zwolle ha chiuso al primo posto la cronometro femminile odierna, corsa sul tracciato di Plouay, in 34’03”92, tempo che le vale il metallo più prezioso davanti alla Van Dijk e a Marlen Reusser. Buon quinto posto per l’azzurra Vittoria Bussi. La top 10 della cronometro femminile degli Europei di Ciclismo 2020: Anna Van der Breggen (OLA) ... Leggi su sportfair

