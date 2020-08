"Esperto di nazifascismo". Bufera sul ministro Provenzano per le accuse a Musumeci e il suo assessore (Di lunedì 24 agosto 2020) Altra polemica. Questa volta nel mirino del centrodestra ci finisce il ministro per il Sud. Giuseppe Provenzano, sul suo profilo Facebook, si lascia andare a una pesante invettiva contro Nello Musumeci e la decisione di chiudere hotspot e centri d'accoglienza: "‪Il Presidente Musumeci ha il dovere di governare la Regione non di aprire scontri istituzionali con lo Stato - scrive l'esponente giallorosso -. Di servire la Sicilia e i siciliani (assicurando un numero di tamponi adeguato e facendo rispettare i protocolli di sicurezza), non di servirsene per fornire argomenti alla bieca campagna elettorale di Salvini nelle altre Regioni. Se vorrà affrontare i problemi, invece di strumentalizzarli utilizzando gli ultimi per alimentare la sua polemica politica, troverà il Viminale in prima linea ... Leggi su liberoquotidiano

