Era Lily la mamma di Serena in Gossip Girl: oggi a 52 anni è davvero fidanzata con Rufus e fanno… [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) “Xo xo, Gossip Girl” con l’indimenticabile bacio di Giuda, così lo definiremmo se fossimo le vittime di GG, terminava la sigla della serie omonima e così terminavano le puntate, quando l’intrigo si faceva sempre più torbido. Sul podio, sotto i riflettori, c’era Serena Van Der Woodsen e al suo seguito l’outsider Dan Humprey. Ma piaceva, e non poco, anche un’altra storia d’amore: quella tra Lily Van Der Woodsen e il suo eterno amore Rufus Humprey. Ma avete fatto caso che l’elegante e bella Lily ha una certa somiglianza con un’altra attrice famosa? Vediamo di chi si tratta. Lily Van Der Woodsen interpretata da Kelly Rutherford FOTO Nella ... Leggi su velvetgossip

Klaussdbln : Lily non commenta più le mie foto era la gioia dei miei spam - chandlervibess : @emanuelbulija3 Non mi piace tanto Robin e a volte Lily era insopportabile - thea_ergane : RT @thea_ergane: . semmai aveste voglia e vi piacesse la marauders era, passate da ? @lily_jane_evans ?? ?@james_prong . ?? st… - lilnerdwitch : @calamostro Diciamo che alcune cose sono invecchiate male... Barney può anche far ridere però era sociopatico, rico… - Lily_Anna2103 : @e_storm94 Tutto normale, pensa che io ho sognato la mia discussione anche nei giorni successivi... Tutto era andat… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Lily

La Gazzetta del Mezzogiorno

Certi amori non si dimenticano. Semplicemente non si può. E non è solo per via dei figli. È quello che succede tra Johnny Depp e Vanessa Paradis. La donna che non ha sposato. Ma quella che, nel moment ...Pellicola basata sull'omonimo romanzo di Daphne du MaurierE’ in arrivo il prossimo 21 ottobre su Netflix il film Rebecca, tratto dall’omonimo romanzo thriller di Daphne du Maurier del 1938. Nel 1940 i ...