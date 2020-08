Entra nel centro commerciale e abbraccia persone a caso: “Ho il Covid, ora anche tu sei contagiato” (Di lunedì 24 agosto 2020) Entra nel centro commerciale e abbraccia persone a caso: “Ho il Covid, ora anche tu sei contagiato” Un uomo Entra nel centro commerciale e inizia ad abbracciare persone a caso. Non acquista nulla, il suo obiettivo non è fare shopping, bensì Entrare in contatto con quante più persone possibile per poi confessare: “Sono positivo al Covid, ora anche tu sei contagiato”. La vicenda risale allo scorso 15 agosto ed è accaduta in un centro commerciale della cittadina di Springfield. La polizia del ... Leggi su tpi

UDINE - Nel carcere di via Spalato l'emergenza non è il Covid ... l'attivazione di uno sportello informativo dentro il carcere, entro fine 2020. In piena pandemia, come sottolinea Marzinotto, ...

Fisco: in vent’anni tasse aumentate del 50%, più veloci della crescita del Pil

Mentre il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri assicura che la “riforma fiscale è decisiva e ci sarà”, l’ufficio studi della CGIA di Mestre accende i fari sulla valanga di tasse c ...

