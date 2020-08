Empoli, Dionisi si presenta: “Arrivare qui era un mio obiettivo. Ripartiremo dai nostri giocatori” (Di lunedì 24 agosto 2020) Alessio Dionisi inzia ufficialmente la nuova avventura da allenatore dell'Empoli. L'ex mister del Venezia si è presentato nelle vesti di tecnico dei toscani.LE PAROLE DI Dionisicaption id="attachment 1011727" align="alignnone" width="1024" Alessio Dionisi, Getty Images/captionSull'approdo a Empoli: "Non volevo perdere questa opportunità, ho fatto di tutto per essere qui. C'è stato qualche episodio di troppo, ma avevo capito da subito che questa società mi voleva, sento la responsabilità. Dovrò essere all'altezza della fiducia che questa società ha riposto in me. Arrivare qui era un mio obiettivo".Obiettivi: "Cercheremo di mostrare bel calcio ed arrivare al risultato, superando gli ostacoli che ci troveremo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Empoli, Dionisi si presenta: 'Arrivare qui era un mio obiettivo. Ripartiremo dai nostri giocatori' -… - EmpoliCalcio : Questa mattina, presso l'Auditorium Computer Gross, si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo tecnico azzurr… - Noovyis : (Empoli, presentato Dionisi: “Qui credono in me, valorizzerò i ragazzi”) Playhitmusic - - VitoCDoria : RT @EmpoliCalcio: ?? Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell'Empoli! #BenvenutoAlessio - nega9_clecle : RT @EmpoliCalcio: ?? Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell'Empoli! #BenvenutoAlessio -