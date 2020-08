Elezioni Usa, Trump: «I Dem vinceranno solo con voto truccato» (Di lunedì 24 agosto 2020) Trump è certo: i Dem vinceranno solo se il voto sarà truccato. Intanto al via la convention del partito repubblicano che incoronerà Donald Trump con la nomination presidenziale, nella speranza che il tycoon possa restare alla Casa Bianca per altri quattro anni Leggi su firenzepost

