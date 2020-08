Elezioni Usa, Trump contro i democratici: “Nel 2016 ci hanno spiati, ora usano la truffa del voto per posta” (Di lunedì 24 agosto 2020) Arriva accolto dall’ovazione dei delegati presenti che hanno decretato la – scontata – nomination per il suo secondo mandato alla Casa Bianca. Ma Donald Trump, arrivando alla Convention repubblicana a Charlotte, in North Carolina, ha di nuovo attaccato il voto per posta, per lui sinonimo di brogli elettorali. “Dobbiamo fare molta attenzione: nel 2016 i democratici hanno spiato la nostra campagna, ora ci provano con il voto di corrispondenza”, ha detto il presidente dal palco del tradizione appuntamento del Frand Old Party, quest’anno in forma ridotta causa Covid. “La vita prima della piaga” del coronavirus “era la migliore che avete mai avuto, ha continuato, poi siamo stati costretti a chiudere” il Paese ... Leggi su ilfattoquotidiano

