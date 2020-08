Elezioni Usa, Financial Times: “Trump valuta di chiedere l’uso in emergenza del vaccino ad ottobre” (ma i test non sono terminati) (Di lunedì 24 agosto 2020) Con i sondaggi che lo danno soccombente rispetto a Joe Biden, Donald Trump si gioca tutte le carte possibili. Anche quelle sulla pelle dei suoi elettori. Alla vigilia della convention repubblicana, il presidente degli Usa ha giocato a sorpresa una prima carta per rilanciare la sua immagine, compromessa in particolare dalla gestione della pandemia da coronavirus che negli Usa ha già causato la morte di oltre 176mila persone. Con quello che ha definito un “annuncio storico”, il tycoon ha comunicato in una conferenza stampa alla Casa Bianca che la Food and drug administration (Fda), l’agenzia che vigila, controlla e autorizza i farmaci e dei prodotti alimentari, ha concesso un’autorizzazione all’uso di emergenza del ‘plasma convalescente’ per curare i malati di Covid 19. “È una terapia potente che trasmette i ... Leggi su ilfattoquotidiano

