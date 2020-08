Elena Sofia Ricci senza trucco in costume: eccola come non l’avete mai vista (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo una stagione televisiva che l’ha visto protagonista su più fronti, Elena Sofia Ricci si gode le vacanze: l’attrice è bellissima in costume e senza un filo di make up. Negli scorsi mesi, Elena Sofia Ricci ha interpretato diversi ruoli sul piccolo schermo, tenendo compagnia agli italiani durante il lungo lockdown. L’abbiamo vista nei panni … L'articolo Elena Sofia Ricci senza trucco in costume: eccola come non l’avete mai vista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Purple_01_ : @Annamar56834309 Ciao, ti hanno mai detto che assomigli molto ad Elena Sofia Ricci? Anzi, oserei dire più bella. - elena_elisa : Marianna Sofia Ratti dal 2 agosto allieta le nostre giornate (e anche nottate ?? ??)... Benvenuta little potato, che… - IOdonna : Elena Sofia Ricci e Lino Guanciale: i nostri ricordi di scuola - maniconio : @oreotorinco Pina Colada Extravaganza con Elodie, Marta Daddato e Elena Sofia Ricci come giudici - stefanReal_ : @wantsdybalaa Anch’io sofia-elena -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia Elena Sofia Ricci e Lino Guanciale: i nostri ricordi di scuola Io Donna Miss Mondo Lazio: Claudia Motta vince la finale regionale

Claudia Motta, 20 anni, bionda, fisico statuario, studia al primo anno di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. Ha sconfitto le altre 20 concorrenti e grazie a questo titolo può volare, ...

Elena Sofia Ricci e Lino Guanciale: i nostri ricordi di scuola

E continua: «A sette anni mi sono trasferita ad Acilia, una frazione di Roma, con mia madre e il mio papà putativo (la scenografa Elena Ricci Poccetto e il regista Pino Passalacqua, ndr). Ho appreso p ...

Claudia Motta, 20 anni, bionda, fisico statuario, studia al primo anno di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. Ha sconfitto le altre 20 concorrenti e grazie a questo titolo può volare, ...E continua: «A sette anni mi sono trasferita ad Acilia, una frazione di Roma, con mia madre e il mio papà putativo (la scenografa Elena Ricci Poccetto e il regista Pino Passalacqua, ndr). Ho appreso p ...