Edicola: Brozovic e i suoi segnali d'addio sui social, Higuain tratta la buonuscita (Di lunedì 24 agosto 2020) Dulcis in fundo, come riporta la Gazzetta dello Sport , compare un suoi "like" anche a una pagina tedesca che parla del passaggio al Bayern Monaco del suo amico ed ex compagno Perisic. Calciomercato ... Leggi su eurosport

Eurosport_IT : Edicola #24agosto: #Brozovic, l’addio all’Inter è via social? -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola Brozovic Squadra che vince non si cambia: la formazione dell'Inter che sfiderà il Siviglia TUTTO mercato WEB Siviglia Inter, sufficienti solo Godin e Bastoni: male Lautaro, cambi tardivi

E' un'Inter apparsa prigioniera degli avversari quella andata in scena in quel di Colonia al cospetto dell'esperto Siviglia. Un squadra incapace di creare chissà quali pericoli se non l'occasione fall ...

La Gazzetta dello Sport in apertura sui nerazzurri: "Interminator"

L'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato a Uefa.com riguardo la crescita dell’Inter a pochi giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia: "Credo che la personalità de ...

E' un'Inter apparsa prigioniera degli avversari quella andata in scena in quel di Colonia al cospetto dell'esperto Siviglia. Un squadra incapace di creare chissà quali pericoli se non l'occasione fall ...L'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato a Uefa.com riguardo la crescita dell’Inter a pochi giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia: "Credo che la personalità de ...