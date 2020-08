“Ecco cosa volevo fare…”. Chanel Totti e il lato b in copertina, dopo la bufera parla la direttrice di ‘Gente’ (Di lunedì 24 agosto 2020) “Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia”. Lo afferma il direttore di Gente, Monica Mosca, a proposito delle polemiche scatenate dalla pubblicazione della foto in costume della figlia tredicenne dell’ex capitano della Roma. “Come direttore – aggiunge Monica Mosca – ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”.



La copertina del ... Leggi su caffeinamagazine

vogue_italia : Sapete già cosa indossare quest'anno in ufficio? Ecco i must-have, tra grandi classici e nuove idee ???? - NicolaPorro : L'episodio accaduto a 3?? giornalisti ci conferma che soltanto gli immigrazionisti possono raccontare il fenomeno… - RadioItalia : Finalmente l'attesa è finita! Ecco una clip, in esclusiva per Radio Italia, di After 2! Fateci sapere cosa ne pensa… - 570__chris : tutto quello che so l'ho imparato da loro ?????? ma ecco ormai li uso da tanto e so un minimo di cosa sto parlando qui… - NicBoldrini : RT @andreacreativo: I protagonisti, le strategie e ora anche l’indicazione di tutti gli eventi di riferimento della distribuzione informati… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco cosa Tunnel stretto Messina: «Perché è meglio del ponte». Il progetto di Giovanni Saccà Corriere della Sera