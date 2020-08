È morto Justin Townes Earle, lutto nella musica country (Di lunedì 24 agosto 2020) È morto Justin Townes Earlea a soli 38 anni. Il cantautore americano era figlio del rocker country Steve Earle. Ancora ignote le cause del decesso È morto Justin Townes Earlea a soli 38 anni. A dare notizia è stata la sue etichetta discografica, la New West Records. Negli Stati Uniti la news è stata pubblicata dalla Cnn. Al momento sono ancora ignote le cause ma il pubblico era a conoscenza dei problemi avuti in passato con la dipendenza dell’alcol tanto che nel 2010 rinviò il tour per curarsi in clinica. Il cantautore americano era figlio del rocker country Steve Earle. La carriere del cantautore è stata purtroppo breve. ... Leggi su bloglive

