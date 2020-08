E' morto il giornalista Arrigo Levi, fu direttore della Stampa (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – E' morto all'età di 94 anni Arrigo Levi, giornalista, scrittore e consigliere dei presidenti della Repubblica, da Carlo Azeglio Ciampi a Giorgio Napolitano. Nato a Modena nel 1926, fu costretto all'esilio con la famiglia nel 1942 a causa delle leggi razziali contro gli ebrei. Da Buenos Aires iniziò la carriera giornalistica che lo portò ad essere corrispondente da Mosca prima per il Corriere della Sera e poi per Il Giorno. Dopo un passaggio in Rai, dove fu il primo giornalista professionista a condurre un telegiornale perchè prima questo compito era affidato a degli speaker, tornò ai giornali come inviato e poi direttore della Stampa. Numerosi i programmi ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : E' morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Aveva 94 anni. - Corriere : È morto Arrigo Levi, il giornalista aveva 94 anni - Avvenire_Nei : È morto #ArrigoLevi giornalista e scrittore - fam_cristiana : È morto il giornalista e scrittore #ArrigoLevi, che fu direttore de @LaStampa. Aveva 94 anni. - gallintermedia : RT @fanpage: È morto #ArrigoLevi -