È morto Arrigo Levi, primo giornalista del tg in Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) È morto oggi Arrigo Levi, primo giornalista a condurre il telegiornale in Italia nel 1966. Fu consigliere di Ciampi e Napolitano al Quirinale È morto oggi all'età di 94 anni Arrigo Levi. Molti lo ricordano non solo come un giornalista ma come il primo ad aver condotto il telegiornale in Italia. Corre l'anno 1966 ed Enzo Biagi è alla conduzione del Tg. L'idea innovativa è quella di far leggere le notizie non a un annunciatore ma a un giornalista, compito che tocca ad Arrigo Levi. Nel corso degli anni ha avuto anche importanti incarichi al Quirinale essendo stato per

Si è spento all'età di 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi. Iniziò la sua carriera giornalistica a Buenos Aires nel 1943, dopo essere stato costretto a trasferirsi in Argentina per sfuggire ...

