È morto Arrigo Levi, il primo giornalista conduttore televisivo italiano (Di lunedì 24 agosto 2020) È morto a 94 anni Arrigo Levi, giornalista e primo conduttore professionista di un telegiornale italiano (prima del 1966 le notizie teLevisive venivano lette da speaker non giornalisti). Nato a Modena nel 1926, a 16 anni fu costretto a trasferirsi con la famiglia in Argentina in esilio a causa delle leggi razziali contro gli ebrei. E fu proprio a Buenos Aires che iniziò la sua carriera giornalistica, prima come corrispondente da Mosca per il Corriere della Sera e in seguito per Il Giorno. Lavorò anche alla Rai e poi divenne direttore de La Stampa. Arrigo Levi fu anche consigliere per i problemi internazionali di due presidenti della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Su Instagram la ... Leggi su iodonna

LaStampa : Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - Corriere : È morto Arrigo Levi, il giornalista aveva 94 anni - eziomauro : È morto Arrigo Levi, fu direttore della Stampa e consigliere di due presidenti - annamasera : RT @Stefano32847521: E’ morto Arrigo Levi, aveva 94 anni ?@annamasera? ???? - webecodibergamo : Lutto nel giornalismo italiano A 94 anni è morto Arrigo Levi -

