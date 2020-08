E’ donna la prima volontaria del vaccino anti Covid-19 targato made in Italy (Di lunedì 24 agosto 2020) Al via oggi allo Spallanzani di Roma la sperimentazione del primo vaccino anti Covid-19 che sarà reso pubblico e disponibile dalla prossima primavera. Gaudio di Zingaretti e dei direttori del polo romano. E’ una donna di 50 anni la prima volontaria alla quale questa mattina è stato somministrato il vaccino italiano anti Covid-19 che oggi … L'articolo E’ donna la prima volontaria del vaccino anti Covid-19 targato made in Italy proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

