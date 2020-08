Dybala, l’incredibile record nella Champions League 2019-2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Un'eliminazione inattesa nella Champions League 2019-2020. Ma la Juventus, in qualche modo, resta nella storia di questa edizione del torneo. Il merito è di Paulo Dybala e della sua rete su punizione contro l'Atletico Madrid, segnata nella fase a gironi di novembre.Dybala: suo l'unico gol su punizione in Championscaption id="attachment 1011531" align="alignnone" width="488" Dybala Juventus (screenshot Juventus twitter)/captionLa Joya bianconera vanta un incredibile primato nell'edizione appena conclusa della Champions League. Infatti Dybala è stato l'unico giocatore a segnare un gol su punizione diretta. Come scrive Goal, il numero 10 ... Leggi su itasportpress

