Due parlamentari si scusano per aver chiesto il Bonus Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Due deputati della Lega hanno chiesto scusa giovedì per aver chiesto il “Bonus Covid”, aiuto d’urgenza di 600 euro al mese destinato a persone in gravi difficoltà economiche. Un caso svelato domenica e che aveva suscitato un vivace controversia. Secondo indiscrezioni parlamentari rivelate dal quotidiano “La Repubblica“, cinque deputati in totale hanno avanzato questa richiesta, ma finora sono stati individuati solo i nomi dei due Leghisti Andrea Dara ed Elena Murelli. Entrambi sono stati sospesi dal loro partito, guidato dall’ex vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini , ma restano deputati. Andrea Dara, 41 anni, imprenditore del settore tessile della regione Mantova, ha spiegato che è stata sua madre, ... Leggi su sbircialanotizia

HuffPostItalia : REFERENDUM, PERCHÉ NO/-29. Riforma su taglio parlamentari basata su due fake news - alceo67 : #IoVotoNO perché in gioco ci sono due diverse idee di democrazia e rappresentanza. Perché è il momento di tenere la… - mariasole813 : RT @elevisconti: La democrazia rappresentativa unisce due concetti che i greci ritenevano opposti: la democrazia (comanda il popolo, cioè t… - RobertoLocate14 : RT @elevisconti: La democrazia rappresentativa unisce due concetti che i greci ritenevano opposti: la democrazia (comanda il popolo, cioè t… - lore526 : RT @elevisconti: La democrazia rappresentativa unisce due concetti che i greci ritenevano opposti: la democrazia (comanda il popolo, cioè t… -