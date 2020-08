Dramma per Larry King, il giornalista della Cnn ha perso due figli (Di lunedì 24 agosto 2020) Lo storico giornalista della Cnn sta vivendo un vero e proprio Dramma: Larry King ha annunciato di aver perso due figli nell’arco di tre settimane. Lo straziante messaggio del giornalista Larry King è commovente: il noto giornalista della Cnn ha perso due figli in sole tre settimane. Si tratta, come riporta Skytg24, di un anno … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Crollo mura Cana, Lega: "A disposizione del sindaco, Regione penalizza Comuni di centrodestra"

“Il crollo delle mura di Cana è un dramma già vissuto, visto che pochi anni fa la stessa cosa accadde a quelle di Magliano. Si tratta di manufatti fragili che dobbiamo salvaguardare”. Così il candidat ...

Cade con il parapendio in un canale a Domodossola, perde la vita una pilota di 17 anni

Una giovane pilota di parapendio ha perso la vita questa mattina nei pressi di Domodossola: la donna è caduta in fase di atterraggio in un canale sulla piana che da Domodossola porta a Villadossola. I ...

