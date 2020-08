Dove vai in vacanza?: stasera su Cine34 la commedia cult con Alberto Sordi e Ugo Tognazzi (Di lunedì 24 agosto 2020) Appuntamento con una commedia italiana ormai cult stasera su Cine34: alle 21:10 va in onda Dove vai in vacanza?, film a episodi con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio. Dove vai in vacanza? è il film ideale per una serata di fine agosto. E stasera su Cine34, dalle 21:10, il pubblico avrà la possibilità di passare 150 minuti in compagnia di questa commedia ormai di culto e dei suoi straordinari interpreti, a cominciare da Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio. Film collettivo del 1978 diviso in tre episodi, Dove vai in ... Leggi su movieplayer

SandroBrizzola4 : RT @Daymons94519400: Una volta l’anno, vai in un posto dove non sei mai stato prima” Dalai Lama ??Odilon Redon - taniaa579 : RT @Daymons94519400: Una volta l’anno, vai in un posto dove non sei mai stato prima” Dalai Lama ??Odilon Redon - LisaLizzup : Dove vai in vacanza??cioè un capolavoro tirato così con la fionda su mediaset cine34 ?? serata Sordi ?????? - rushiki_ : @Akishiizu dove vai torna a casa - traverbruno212 : RT @BelforteLeonela: @AdryWebber @matteosalvinimi La lega vota no,Salvini non può esporsi pubblicamente..sul mio profilo trovi un video che… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove vai Dove vai in vacanza?: stasera su Cine34 la commedia cult con Alberto Sordi e Ugo Tognazzi Movieplayer.it 7 ore per farti innamorare: stasera su Sky Cinema Uno il film con Serena Rossi e Giampaolo Morelli

Arriva stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15 e in prima visione TV, 7 ore per farti innamorare, il film con Serena Rossi, diretto e interpretato da Giampaolo Morelli. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 2 ...

La settimana parte in rialzo per i mercati: dove si andrà da ora in poi?

Colore verde sulle piazze internazionali e in questo momento le quotazioni sono le seguenti: Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo forni ...

Arriva stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15 e in prima visione TV, 7 ore per farti innamorare, il film con Serena Rossi, diretto e interpretato da Giampaolo Morelli. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 2 ...Colore verde sulle piazze internazionali e in questo momento le quotazioni sono le seguenti: Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo forni ...