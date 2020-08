“Dove erano i corpi di Viviana e Gioele il giorno dopo la scomparsa”. Giallo di Caronia, cosa è emerso dai video del drone (Di lunedì 24 agosto 2020) Emergono nuovi dettagli sul caso di Caronia, con la morte della dj Viviana Parisi e del figlio Gioele. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha infatti rilasciato altre importanti dichiarazioni che provano a fare maggiore chiarezza sull’intricata vicenda: “Dall’esame dei fotogrammi, dopo una prima elaborazione ed ingrandimento, il consulente di questa Procura verificava che già alle ore 10.15 circa del mattino del 4 agosto, era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi”. Il sito ‘Giornale di Sicilia’ continua riportando altre affermazioni del magistrato, diramate attraverso una nota: “Verosimilmente era nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato. Quanto al piccolo ... Leggi su caffeinamagazine

SkySport : Inter in finale di Europa League: dove erano Conte e i nerazzurri nell’anno del Triplete ? #SivigliaInter Calcio d… - illucajoy : RT @ManuelaBellipan: Ieri sera, a Kenosha, dei poliziotti intervenuti per sedare una lite domestica hanno sparato alle spalle di Jacob Blak… - Peppezero : RT @anadiomenee: Kenosha, Wisconsin. Jacob Blake. 29 anni. Disarmato. Ha cercato di sedare una lite. All'arrivo della polizia, chiamata per… - MarriedwithJo : RT @anadiomenee: Kenosha, Wisconsin. Jacob Blake. 29 anni. Disarmato. Ha cercato di sedare una lite. All'arrivo della polizia, chiamata per… - DimitriBettoni1 : RT @ManuelaBellipan: Ieri sera, a Kenosha, dei poliziotti intervenuti per sedare una lite domestica hanno sparato alle spalle di Jacob Blak… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dove erano Didascalia del rapporto: rapporto sul mercato Vanit?Ã?ƒ?Â?ƒ?Ã?‚?Â? Bagno con i principali attori chiave | Impatto della pandemia sullanalisi e sulle previsioni della catena di fornitura 2029 Genova Gay