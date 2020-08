Douglas Costa Juventus, voci dall’Inghilterra: prima offerta dello United (Di lunedì 24 agosto 2020) Douglas Costa Juventus – Il Manchester United alza il pressing per Douglas Costa: secondo quanto riportato da talksport, infatti, la dirigenza inglese nelle scorse ore avrebbe formalizzato un’offerta pari a 27 milioni di sterline. L’ala brasiliana, infatti, è nella lista dei possibili partenti stilati da Andrea Pirlo e, complici i numerosi infortuni di cui è rimasto vittima, in questa sessione di calciomercato potrebbe abbandonare la corte bianconera. La Juve lo valuta circa 40 milioni di euro ma non è detto che, con il passare dei giorni, Paratici non abbassi le pretese. Douglas Costa Juventus, lo United in ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Douglas Costa Douglas Costa innamorato di Neuer: il messaggio del brasiliano – FOTO Juventus News 24 Juve, via al raduno. Oggi alla Continassa inizia l'era di Pirlo

Si riparte, 17 giorni dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League e 16 dopo l'investitura di Andrea Pirlo. Oggi alla Continassa, il centro sportivo inaugurato quando l'ex centrocampista bianc ...

Inizia l’era Pirlo. A 17 giorni dalla clamorosa eliminazione dalla Champions League con il Lione e il successivo esonero di Sarri, la Juventus incomincia la stagione 2020-21. Tutto è nuovo, tutto è da ...

