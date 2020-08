Donald Trump e la cura del plasma per il Coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) “La Fda ha dato autorizzazione urgente per la cura con l’utilizzo del plasma dei guariti”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in conferenza stampa alla Casa Bianca, che lo ha definito “un annuncio storico”. “È la cura più urgente che possiamo usare in questo momento”. E ancora: “Invitiamo tutti i guariti dal Covid-19 a donare il plasma per aiutarlo a usarlo nelle cure”. Trump ha assicurato che la decisione “non ha nulla a che fare con la politica”. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il ministro delle salute Alex Azar e il capo della Food and Drug Administration Stephen Hahn. Quest’ultimo, rispondendo ad una domanda se la terapia ... Leggi su nextquotidiano

