Donald Trump contro i democratici: “Usano il Covid-19 per rubare un’elezione” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Quello che stanno facendo è usare il Covid-19 per rubare un’elezione. Stanno usando il Covid per truffare il popolo americano, tutto il nostro popolo, per privarlo di elezioni giuste e libere. L’unico modo in cui possono strapparci questa elezione è se si tratta di consultazioni truccate”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prendendo sotto accusa i democratici. Durante la convention repubblicana a Charlotte. il primo cittadino americano è sicuro: “Vinceremo questa elezione”, ha dichiarato. Leggi su sportface

