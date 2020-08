Donald Trump: "Biden può vincere solo con un voto truccato" (Di lunedì 24 agosto 2020) Donald Trump è stato accolto da un’ovazione e al grido di ‘four more years’ (altri 4 anni) al suo arrivo allo Charlotte Convention Center tributatagli dai 336 delegati del partito repubblicano che lo hanno riconfermato ufficialmente candidato alla Casa Bianca. “È la più importante elezione della storia del nostro Paese”, ha affermato il presidente, invitando tutti a “fare molta attenzione: nel 2016 i democratici hanno spiato la nostra campagna, ora ci provano con il voto di corrispondenza”. Non solo, ma “la Cina possiederà questo Paese se vincerà Joe Biden”. Ed ancora: “Il nostro Paese non sarà mai un Paese socialista”.“La vita prima della piaga” del coronavirus ... Leggi su huffingtonpost

