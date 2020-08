Domodossola, dj si chiude nella consolle della discoteca: "Basta con questo lockdown" (Di lunedì 24 agosto 2020) Tiziano Tanzarella è anche titolare del Trocadero: "Starò qui finché qualcuno che decide non vorrà ascoltare: sarà la mia prigione" Leggi su repubblica

Ansa_Piemonte : Coronavirus: si chiude dentro la sua discoteca, 'salvateci'. In diretta Facebook 24 h dal 'Trocadero' di Domodossol… -

Ultime Notizie dalla rete : Domodossola chiude

La Repubblica

"Domani mattina andrò nella consolle del Troca e ci starò finché qualcuno che decide non vorrà ascoltare".Tiziano Tanzarella è un dj, titolare della discoteca Trocadero di Domodossola.(ANSA) - DOMODOSSOLA, 24 AGO - "Mi chiuderò dentro e starò in diretta Facebook 24 ore su 24 fino a quando qualcuno di coloro che possono prendere le decisioni non mi ascolterà". E' la protesta che Tiz ...