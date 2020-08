Dogtooth, finalmente al cinema il film di Yorgos Lanthimos, il regista de “La Favorita” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Le parole nuove che impareremo oggi sono: mare, autostrada, fucile. Mare è una poltrona di pelle, autostrada è un vento molto forte, fucile un magnifico uccello bianco”. In Dogtooth i vocaboli hanno completamente mutato di senso. L’espediente fa parte di una più vasta operazione messa in campo da una facoltosa coppia che ha deciso di tenere i tre figli, due femmine e un maschio giunti intorno ai vent’anni, in una perenne reclusione, per risparmiare loro i pericoli del mondo esterno. Intorno alla grande villa con piscina c’è un’altissima staccionata invalicabile. Tutta la realtà nota ai ragazzi è meticolosamente filtrata dai genitori in maniera del tutto arbitraria. Per giustificare la presenza degli aeroplani che sorvolano ogni tanto la casa viene detto loro che si tratta di giocattoli ... Leggi su optimagazine

“Le parole nuove che impareremo oggi sono: mare, autostrada, fucile. Mare è una poltrona di pelle, autostrada è un vento molto forte, fucile un magnifico uccello bianco”. In Dogtooth i vocaboli hanno ...

