Dl semplificazioni, l’allarme della Corte dei conti: c’è rischio spreco dei fondi Ue (Di lunedì 24 agosto 2020) Il decreto semplificazioni potrebbe portare a uno spreco dei fondi europei del Recovery fund e in generale delle risorse pubbliche se non si modica l'articol 21 del provvedimento che cancella la colpa grave tra le respondabilità dei dirigenti che firmano per le opere pubbliche. Questo l'allarme lanciato dalla Corte dei conti che chiede al Parlamento che si appresta ad esamninare il decreto di modificare la norma. Questo quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta dalla Corte sul dl semplificazioni."Queste norme - ha detto il presidente Luigi Caso - non aiutano la ripresa del paese anzi rischiamo di creare danni alla nostra economia. Rischiamo cattedrali di opere inutili e non faremo un buon servizio al paese e difronte all'Europa. Bisogna spendere spendere ogni ... Leggi su ilfogliettone

