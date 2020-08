Dj morta: legali, esposto su ricerche e mancato aiuto ++ (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - PATTI, 24 AGO - "Stamattina abbiamo presentato alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parisi, 43 anni e del figlio Gioele, 4 anni" e su "... Leggi su corrieredellosport

Secondo le ipotesi della Procura di Patti si sarebbe trattato di omicidio suicidio, ma sarà l'autopsia prevista per domani sui resti del piccolo Gioele Mondello, ritrovati lo scorso 20 agosto da un vo ...

Il tormento del padre di Gioele: “La mia Viviana non l’ha strangolato”

Domani l’autopsia sul piccolo potrà stabilire le cause della morte, se dovute a una lesione interna o al trauma dell’incidente DALL’INVIATO A CARONIA. Quella parola non la vuole sentire. Non la contem ...

