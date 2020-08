Dj morta e Gioele, esposto della famiglia: ritardi nelle ricerche e omissione di soccorso (Di lunedì 24 agosto 2020) 'Stamattina abbiamo presentato alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parisi , 43 anni e del figlio Gioele , 4 anni' e su 'eventuali ritardi ... Leggi su leggo

salvosottile : Hanno trovato la madre morta e hanno pensato prima al marito, poi al suicidio , poi agli animali che ‘forse’ li av… - MediasetTgcom24 : Dj morta, soccorritori: al 99% i resti trovati sono di Gioele - Agenzia_Ansa : Dj morta: trovati resti di ossa e indumenti, tracce di #Gioele al 99 per cento. Si attende l'esame del Dna per la c… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Dj morta, gli accertamenti: 'Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio' #Caronia https://t.co… - SimoPinkPanther : Ma il 20.08 non aveva rilasciato un’intervista ipotizzando l’esatto opposto?!? ?????? #VivianaParisi #Gioele… -