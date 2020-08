Di Maio: Establishment dice No al referenum, italiani sono per il Sì (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel corso di una diretta Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è tornato a parlare di taglio dei parlamentari e non solo. Luigi Di Maio ha voluto esprimersi in maniera diretta sul fronte della riduzione dei parlamentari con queste parole. “Con un numero minore di parlamentari la qualità delle leggi si alzerà. Questa battaglia del referendum è una battaglia del M5S ma è di tutti i cittadini italiani e mai come in questo momento c’è bisogno di far sentire la voce degli italiani perché ci sarà la voce dei Palazzi che dirà no“. Queste le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio varando la campagna referendaria e annunciando che, nelle prossime settimane, sarà sui territori per il “Si” al ... Leggi su italiasera

