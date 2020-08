De Martino: “Correa e Patric assenti al ritiro, ma sono negativi. Presto le visite di un nuovo acquisto” (Di lunedì 24 agosto 2020) Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club capitolino. Queste le sue parole: “Ormai Auronzo di Cadore è casa nostra, quello di quest’anno sarà un ritiro diverso e bisogna sottolinearlo. I numeri del Covid-19 sono ancora alti e di conseguenza le regole saranno nuove: non si potrà avere contatto diretto con i giocatori, ma si potranno seguire gli allenamenti e le partite. Nei prossimi due giorni ci saranno le visite mediche di un nuovo calciatore che ci raggiungerà Presto. Con noi non ci sono Patric e Correa perché sul test sierologico hanno un dato alterato, ma il loro tampone è negativo. Per precauzione la ... Leggi su alfredopedulla

