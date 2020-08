Daydreamer soap: le anticipazioni di lunedì 24 Agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Cari lettori eccoci con le nuove anticipazioni di Daydreamer soap sempre più appassionante relative alla puntata di lunedì 24 Agosto. Ci eravamo lasciati con Can che ormai non ne vuole sapere più nulla di Sanem, ed è stufo di tutti i suoi segreti che ancora nasconde. Sanem vuole farsi perdonare e cerca qualsiasi modo per farlo, arrivando a scoprire che cosa contiene la famosa cartellina rossa. Leggi anche: Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di venerdì 21 Agosto Daydreamer soap: anticipazioni lunedì 24 Agosto Sanem scopre l’accordo segreto tra Emre e Aylin, dopo aver venduto il suo profumo al ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

