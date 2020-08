DayDreamer, anticipazioni oggi 24 agosto: Sanem tradita da Leyla (Di lunedì 24 agosto 2020) anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 24 agosto di DayDreamer: Sanem vuole riconquistare Can ma viene “tradita” da sua sorella DayDreamer, va in onda su canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.40. Le anticipazioni di oggi: Sanem, che ha venduto la formula del suo profumo al francese Fabbri per salvare l’azienda di Can ha anche scoperto l’accordo segreto stipulato tra Emre e Aylin. Emre a quel puntoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

periodicodaily : Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di lunedì 24 Agosto #24agosto #staseraintv #daydreamer - Rosyr90Raguso : #DayDreamer Anticipazioni domani ?? amori miei belliii #CanDem #CanYaman #DemetÖzdemir - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 21 agosto: Sanem vede Deren insieme a Can - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 21 agosto: Sanem ha le prove del piano di Emre e Aylin - infoitcultura : Daydreamer SETTEMBRE 2020 anticipazioni e trame turche -