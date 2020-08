Daydreamer, anticipazioni: Leyla consegna a Can l’atto costitutivo della società fondata da Emre e Aylin (Di lunedì 24 agosto 2020) Leyla e Can - Daydreamer Scelta saggia per Leyla Aydin (Oznur Serceler) nelle puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda questa settimana. La ragazza deciderà infatti di consegnare a Can Divit (Can Yaman) il documento, sottratto alla sorella Sanem (Demet Ozdemir), in cui sarà chiaro che Emre (Birand Tunca) e Aylin (Sevcan Yasar) hanno fondato una società segreta per mandare in malora la Fikri Harika. In preda alla rabbia, Can si recherà così dal fratello per chiudere definitivamente i rapporti con lui, ma la situazione venutasi a creare lo farà riflettere sul suo rapporto con l’ex Sanem, fino a fargli comprendere di volerle dare un’ulteriore possibilità. Ecco le anticipazioni da ... Leggi su davidemaggio

